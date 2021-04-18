Son dakika: Galatasaray'da kritik toplantı! Mustafa Cengiz herkesi çağırdı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.



Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...