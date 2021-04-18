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Futbol
Serhan Türk - DHA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da kritik toplantı! Mustafa Cengiz herkesi çağırdı...

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Son dakika: Galatasaray'da kritik toplantı! Mustafa Cengiz herkesi çağırdı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı.

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Son dakika: Galatasarayda kritik toplantı Mustafa Cengiz herkesi çağırdı...

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