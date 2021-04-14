Son Dakika: Galatasaray'da koronavirüs vakası açıklandı!

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada koronavirüse yakalanan futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.