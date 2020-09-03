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Son Dakika | Galatasaray'da koronavirüs vakası!
Galatasaray, altyapıdan bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, altyapıda forma giyen bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüp, ayrıca Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş'un test sonuçlarının negatif olmasına rağmen koruma amaçlı Hatayaspor maçının kadrosunda yer almadıklarını açıkladı.
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