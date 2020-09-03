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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da koronavirüs vakası!

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Son Dakika | Galatasaray'da koronavirüs vakası!
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Galatasaray, altyapıdan bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, altyapıda forma giyen bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, ayrıca Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş'un test sonuçlarının negatif olmasına rağmen koruma amaçlı Hatayaspor maçının kadrosunda yer almadıklarını açıkladı.

Son Dakika | Galatasarayda koronavirüs vakası

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