Son dakika: Galatasaray'da korkutan senaryo! İsmail Çipe'nin performansı, Muslera'nın dönüşü ve transfer! Fatih Terim ayrılmadan önce...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'da krizler bitmek bilmiyor. Fatih Terim'in gönderilmesi ve yerine Domenec Torrent'in gelmesiyle sarsılan Sarı-kırmızılı takımda yöneticilerin geçmişte yaptıkları paylaşımların yeniden gündem olmasının yanı sıra kaleci krizi de yaşanıyor.

Muslera'nın sakatlığıyla kriz başladı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, 16. haftadaki Sivasspor maçında sakatlanmıştı. Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edilen 35 yaşındaki file bekçisi için 8-10 haftalık bir dönüş projeksiyonu çizilmişti.

Dönüş tarihi ile UEFA Avrupa Ligi maçı çok yakın...

Fernando Muslera'nın Şubat sonunda takıma dönmesi bekleniyor. 35 yaşındaki deneyimli kalecinin dönüşte formunun nasıl olacağı da merak konusu. UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider bitiren ve play-off turunu atlayan Galatasaray, 10-17 Mart tarihlerinde son 16 turu maçlarına çıkacak.

Kale İsmail Çipe'ye emanet! 6 maçta 1 galibiyet

Muslera'nın sakatlığı sonrasında Galatasaray'da gözler yedek kalecilere çevrildi. Okan Kocuk'u sezon başında Giresunspor'a kiralık gönderen Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk vardı. Bu dönemde oynanan 5 lig ve 1 kupa maçında kalede İsmail Çipe'ye görev verildi.

Sivasspor maçında Muslera'nın yerine oyuna giren İsmail Çipe, daha sonra oynanan 5 lig maçında da kaleyi korudu.

27 yaşındaki kaleci ayrıca kupadaki Denizlispor maçında da oynadı.

İsmail Çipe'nin forma giydiği 6 maçtga(5 lig, 1 kupa) Galatasaray kalesini yalnızca 1 kez gole kapatırken (Antalyaspor maçı), kalesinde toplam 11 gol gördü.

İsmail Çipe'nin forma giydiği maçlarda Galatasaray'ın aldığı sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray 1-1 Başakşehir

Adana Demirspor 2-0 Galatasaray

Galatasaray 2-0 Antalyaspor

Galatasaray 3-3 Denizlispor (Penaltılar sonucunda Galatasaray elendi)

Galatasaray 0-1 Giresunspor

Hatayspor 4-2 Galatasaray

*İsmail Çipe, penaltılara giden Denizlispor maçında kullanılan 6 penaltıyı da kurtaramadı.

Fatih Terim ve yönetime tepki! 'Sözleşmesini neden uzattınız?'

İsmail Çipe, 1 Kasım 2021 tarihinde Galatasaray ile sezon sonu bitecek sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleye geçen ve performansı kötü olan İsmail Çipe'nin sözleşmesinin neden uzatıldığı konusunda yönetime ve teknik direktör Fatih Terim'e eleştiriler yapıldı.

İrfan Can Eğribayat ve Doğan Alemdar olmuyor

Galatasaray, Muslera'nın sakatlandığı dönemlerde kaleye geçirmek ve 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin takımdan ayrılması sonrasında kaleyi emanet etmek için bir süredir transfer arayışında.

Fatih Terim, Okan Kocuk'u Muslera sonrası dönemde kaleye geçirmeyi düşündüğünü ve tecrübe kazanmasını istediği için Giresunspor'a kiralık göndermeyi tercih ettiklerini söylemişti. Okan Kocuk'un geri çağırılacağı iddia edilse de Giresunspor'dan yapılan açıklamalarda Okan için Galatasaray'dan böyle bir talep gelmediği ve sözleşmesinde de böyle bir madde bulunmadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Doğan Alemdar geldi. Göztepe, 23 yaşındaki İrfan Can'ı bırakmak istemediğini Galatasaray'a iletti.

Sezon başında Kayserispor'dan Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e giden Doğan Alemdar ise takımında süre almaya başladı. Bu transfer de zor gözüküyor.

Domenec Torrent, Sergio Rico'yu istedi

Fatih Terim sonrasında göreve gelen Domenec Torrent'in kaleye transfer istediği ve yönetime Sergio Rico'nun ismini verdiğini duyurmuştuk. PSG'de bu sezon yalnızca 1 maça çıkan 28 yaşındaki İspanyol kaleci içi görüşmeler devam ediyor.