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Basketbol
Haber Giriş: 26.06.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Kerem Tunçeri sürprizi! Basketbol şubesi...

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Son dakika: Galatasaray'da Kerem Tunçeri sürprizi! Basketbol şubesi...

Galatasaray'ın yeni yönetimin gelmesi ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Son olarak NEF ile ortaklığa giden Galatasaray, "Basketbol A.Ş" kurarak yeni bir hamle daha yaptı. Galatasaray Basketbol A.Ş. için CEO pozisyonuna Kerem Tunçeri'nin geleceği belirtildi.

Galatasaray'da yeni yönetimin gelmesi ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Son olarak NEF ile ortaklığa giden Galatasaray, "Basketbol A.Ş" kurarak yeni bir hamle daha yaptı. Galatasaray Basketbol A.Ş. için CEO pozisyonuna önemli bir ismin geleceği konuşuluyor

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da CEO görevi için Kerem Tunçeri'nin ismi geçerken, Genel Menajerlik görevine Turgay Zeytingöz'ün getirileceği öğrenildi. A Milli Takım Menajeri olarak görev yapan Kerem Tunçeri'nin, olimpiyat elemeleri için Kanada'da olduğu ve dönüşte Galatasaray Basketbol Şubesi'nde genel menajeri olarak göreve başlayacağı iddia edildi.

Son dakika: Galatasarayda Kerem Tunçeri sürprizi Basketbol şubesi...

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