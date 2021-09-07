Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yeni yıllık ücreti ve serbest kalma bedeli

Son Dakika... Galatasaray'da son dönemin gözdesi Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde değişikliğe gidiliyor. Oyuncunun yıllık ücretine zam yapma kararı alınırken kontratına serbest kalma bedeli de eklenecek.



Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere geldi ve üç oyuncu için bu ay içerisinde somut adımlar atılacak. Bordeaux'ya transferi direkten dönen Mostafa Mohamed, yönetimin gündeminde ilk sırayı kaplıyor. Sabah'ın haberine göre 77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak.

KEREM 20 MILYON EURO



Sabah'ın haberine göre; Marcao'yu affeden sarı- kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktürkoğlu'nun da gönlünü alacak. 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

LUYİNDAMA STRATEJİSİ



Marcao'nun ligde cezasının sürmesiyle stoperde oynamaya devam edecek olan Luyindama'ya ise stratejik davranılacak. Kongolu stoperin bir yıl kalan sözleşmesi benzer mali şartlarda 2 yıl uzatılmaya çalışılacak ve sezon sonu serbest kalması önlenecek..

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