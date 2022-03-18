Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama: Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum!

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Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçı sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

“Düşler Sahnesi” maalesef bizim için sona erdi. Büyük zafere bu kadar yaklaşmışken daha da ileriye gitmek tek arzumuzdu. Her ne kadar dünkü Barcelona maçı ile elenmiş olsak da, çok şey kazandık. Tecrübe,takım ruhu,birliktelik ve daha niceleri. Bu kazançlar bizi ilerideki başarılarımıza ulaştıracak buna yürekten inanıyorum.Nasıl ki taraftarımız dün bir saniye bile takımı desteklemekten vazgeçmedi. Biz de mücadeleden bir saniye vazgeçmeyeceğiz. Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum!"