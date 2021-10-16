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Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yapılan teklifli menajeri kabul etmedi!

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Transfer
Son dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğluna yapılan teklifli menajeri kabul etmedi

Galatasaray Yönetiminin sözleşme yenilemek için 7 milyon TL ve bonuslarla beraber yıllık 9 milyon Lirayı bulan bir teklif yaptığı, ancak 15 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi menajeri tarafından kabul edilmeyen Kerem Aktürkoğlu'nun, kulübe vereceği son yanıt bekleniyor.

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Galatasaray'la Kerem Aktürkoğlu arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Son olarak genç oyuncuya 7 milyon Lira artı bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon Lirayı bulacak bir sözleşme önerilmişti. Fanatik'in haberine göre kulübün koydurmak istediği 15 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi, Kerem'in menajeri tarafından kabul görmedi. Mevcut Galatasaray kadrosunun en az kazanan ismi olan Kerem'in, son teklife vereceği cevap merakla bekleniyor. Fransız kulübü Nantes'ın yakından takip ettiği ve 6 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlandığı 22 yaşındaki futbolcunun, Ocak ayında transfer gündeminden düşmeyeceği tahmin ediliyor. Galatasaray Yönetimi bu nedenle elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Terim kalmasını istiyor

Fatih Terim, geçen sezon başında 3. Lig'den transfer ettirdiği Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da kalmasını ve gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısına karşı bir avantaj sağlamayı istiyor. Ancak Ocak ayında şu an konuşulan rakamlardan daha yüksek bir teklif gelmesi halinde, yeni transferlerin de önünün açılması amacıyla Kerem'in gidişine onay çıkabileceği belirtiliyor.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Transfer

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