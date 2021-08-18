Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao’yu soyunma odasına bile almadılar

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Kerem Aktürkoğlu’na saldıran ve takım arkadaşına saha içinde attığı yumrukla herkesin tepkisini çeken Marcao, Galatasaray tarihine geçti! 34 yıldır teknik adamlık yapan Fatih Terim’in dahi kariyerinde ilk kez yaşadığı bu olay sonrasında Marcao’ya, Galatasaray takımında da çok büyük bir tepki, öfke hakim. Tarihi bir ceza verilmesi planlanan Marcao önceki geceki olaydan sonra Galatasaray takımından uzaklaştırıldı. Tüm Türkiye’nin dikkat kesildiği bu olayla alakalı detayları da Galatasaray Kulübü ve takımı içinde birçok isimle konuşup kafanızdaki sorulara yanıt vermeye çalışıp, gelişmeleri size sıralayalım...

GERGİNLİK YAŞANMAMASI İÇİN DİĞER FUTBOLCULARDAN UZAKLAŞTIRILDI

Soyunma odasında gerginlik yaşandı mı? Marcao neden yoktu?

Saha içinde Kerem’e attığı yumruk sonrasında bütün Galatasaray takımı, Marcao’ya tepkiliydi. Kenardaki kaptan Arda, sahadaki Muslera, yanında olan dostu Emre Akbaba...

Kısaca yerlisi, yabancısı Marcao’nun, Kerem gibi efendi ve saygılı bir oyuncuya yaptığı harekete çok tepkiliydi. Ve Fatih Terim maç sonunda o adrenalinle tatsız bir olay yaşanma ihtimalini göz önüne alarak Marcao’nun takımla karşılaşmaması adına 3 kulüp yetkilisi ile havaalanına gönderdi. Son düdük çalmadan önce Marcao, stattan çıkarılıp özel araçla havaalanına götürüldü.

Maç bittiğinde Marcao soyunma odasında yoktu. Bu hamle ile soyunma odasında maç bitimi olası bir gerginlik ve tartışmanın önüne geçildi.

KEREM DE KARŞILIK VERSE GALATASARAY 9 KİŞİ KALABİLİRDİ!

Kerem’e maç sonunda hem arkadaşları hem de hocaları destek olurken, ne için takdir edildi?

“Shut up” diyerek çıkıştığı için Marcao’nun, Kerem gibi bir oyuncuya çıkışması takımda ekstra rahatsızlık yarattı. Nedeni ise Kerem, efendiliği, saygısı ile herkesin takdirini kazanmış bir oyuncu. Ve hem arkadaşları hem de Terim genç oyuncuya destek olurken o yaşına karşın sakin kalmaya çalışan Kerem’i de tebrik etti. Nedeni ise Kerem de Marcao’ya karşılık verse hem daha çirkin bir görüntü ortaya çıkacak hem de Galatasaray sahada 9 kişi kalacaktı.

OTOBÜSE ALINMADI ANTRENMANA DA ÇIKMADI

Uçakta ya da idmanda bir araya geldiler mi?

2 futbolcu şu anda hiç bir araya gelmedi. Öyle ki Marcao, Giresun dönüşü uçağa takımdan ayrı olarak kulüp yetkilileri, idari menajer Mert Çetin ile bindi. Ve takımla aynı bölgede oturmadı. İdari Menajer Hakan Balta, Mert Çetin, kaptan Arda, Terim’in yardımcıları Selçuk İnan ile Necati Ateş olası bir tatsızlığın önüne geçmek adına uçakta takımla sık sık sohbet etti. Uçak, İstanbul’a indikten sonra Marcao takım otobüsünde de yer almadı. Sambacı, Giresun’da olduğu gibi özel bir araçla alandan alındı ve evine bırakıldı. Dün sabahki idmanda da yer almadı.

Bu öfkenin bir geçmişi var mı? Daha önce Florya’da antrenmanda bir kavga, tartışma yaşandı mı?

Hayır, ikili arasında Florya’da ya da antrenmanda bir kavga yaşanmadı. Ama altını çizelim Marcao ile Kerem Aktürkoğlu’nun yıldızı, Brezilyalı yüzünden hiç barışmadı. Takım içindeki oyuncuların ifadesi ile aslında Marcao, Kerem’den hiç haz etmedi. Antrenmanda en ufak hata ve yanlışında Kerem’e sık sık bağırdı, çıkıştı. Rakip olduklarında sert faullere imza attı. Kaptanı ya da hocası gibi Kerem’i antrenmanlarda oyun içinde yanlış yaptığında azarladı. İkilinin arası hiç iyi ve samimi olmadı.

‘SHUT UP MARCAO’ DEDİ, BREZİLYALI ADETA ÇILDIRDI

Herkesin kafasında aynı soru hakim. Peki neden Marcao, Kerem’e yumruk attı?

Marcao’nun her ne olursa olsun o çirkin görüntüye imza atma sebebi ise ‘incir çekirdeğini’ doldurmayacak cinsten... Dediğimiz gibi zaten idmanlarda da ikilinin yıldızı hiç barışmıyordu. Ve Marcao, antrenmanlarda olduğu gibi Giresun maçında, Kerem’i yine azarladı. Top kaptırdı, bağırdı. Pozisyonu istediği gibi bitiremeyince Marcao söylendi. En son net bir gol pozisyonunu kaçırdı ve Marcao öfkeyle yine 20-25 metreden Kerem’e bağırdı, söylendi. Ve Kerem de Marcao’ya dönerek eliyle sus işarete yaparak “Shut up! Shut up!” (Kapa çeneni) diye karşılık verdi. Ve işte bu basit uyarı sonrasında Marcao bir anda arkadaşına gidip saldırdı.

3.6 MİLYON EURO’LUK GARANTİ KONTRATI VAR

Peki Marcao ile yollar ayrılacak mı?

Son düdüğün çalması ile birlikte başkan Burak Elmas, soyunma odasına indi ve yaşananlar hakkında bilgi alıp Fatih Terim ile 20-25 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca, sıcağı sıcağına karar alınmaması gerektiğini belirtti. Elmas da “Şu an konuşacak bir şey yok” diyerek stattan ayrıldı. ‘İlk uçakla ülkesine dönsün’ tepkilerine karşın G.Saray, Marcao ile daha yeni sözleşme uzattı ve toplam 3.6 milyon Euro garanti kontratı var. G.Saray bugün sözleşmesini feshetse büyük bir tazminat ödeme riski ile karşı karşıya! Ayrıca Marcao, kulübün gelir elde etmeyi planladığı futbolculardan. Sözleşme feshedilirse hem tazminat hem de olası bonservis tarih olacak.

PARA CEZASI VE KADRO DIŞI

O saldırının karşılığı ne olacak?

Galatasaray Hukuk Birimi, Brezilyalı stoperin mevcut sözleşmesini inceleniyor. Nedeni ise kontrat şartları kapsamında, Marcao’ya tarihi bir para cezası vermeyi planlaması. Sarı kırmızılı takımımın içinde bu ya da benzer bir olayın yaşanmaması ve böyle bir tatsızlığa asla taviz verilmeyeceğini göstermek adına Fatih Terim, Marcao’ya ciddi bir yaptırım da uygulamayı planlıyor. Şu anda beklenen durum ise Marcao’nun para cezası alması, bir süre kadro dışı kalması. Ve özür dilemesi. (Ki Marcao da dün akşam bunu yaptı.)

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