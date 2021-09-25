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Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na dev talipler! 3 Alman ekibi izleyecek...

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Bundesliga
Son Dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğluna dev talipler 3 Alman ekibi izleyecek...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın parlayan isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekti. 3 Alman ekibi, milli futbolcuyu Göztepe maçında izlememek için İstanbul'a gelecek.

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Galatasaray 'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir ilgilenen Avrupa kulüpleri harekete geçiyor.

Fanatik'in haberine göre; Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Stuttgart ve Wolfsburg'un, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izletmek için Türkiye'ye temsilci göndereceği öğrenildi.

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Plana göre hem Göztepe hem de Fransa'daki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak. Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Bundesliga