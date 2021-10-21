Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na bir talip daha! Lyon sonrası...

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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar devam ederken, bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, devlerin gözdesi konumunda. Fransızlar 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Lyon'un ardından bir talip daha çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezonun en dikkat çeken performansına Kerem Aktürkoğlu imza atmıştı. Fatih Terim'in verdiği şansı iyi değerlendiren Aktürkoğlu, ilk 11'in değişilmezlerinden olmayı başardı. Form grafiğini sürdüren genç oyuncu, bu sezon da istikrarını sürdürüyor. Kerem, devlerin transfer listesine girmeyi başardı. İki Fransız takımı, Kerem için karşı karşıya geldi.

Dün çıkan Lyon-Kerem Aktürkoğlu haberlerinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e, "İmza atma, bizi bekle" haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon Euro'ya alabilmenin hesaplarını yapıyordu.

Ancak Sabah'ın haberine göre bir başka Fransız kulübü Nantes da Kerem için devreye girdi. İki kulüp, scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi.

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Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'ın Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor.