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Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün kulübeye

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#Galatasaray#Okan Buruk#Kerem Aktürkoğlu
Son dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün kulübeye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugünkü Kayserispor maçı öncesinde yapılan son taktiksel çalışmada herkesi şaşırttı.

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Buruk, son dönemde performansıyla eleştirilen Kerem’in yanında, bu sezon gol ve asist katkısı bulunmayan Yunus’u da kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

Eğer bu hamle gerçekleşirse Galatasaray’ın hücum hattında taşlar tamamen yerinden oynamış olacak. Mertens 10 numaradan sol kanada çekilecek, 10 numarada ise Mata görev alacak. Sağda da Yunus’un yerine Barış Alper forma giyecek.

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G.SARAY SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig’de oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen (4G, 2B) Galatasaray, serisini 7 maça çıkarmak için bugün Yukatel Kayserispor deplasmanına çıkacak.

SAKAT VE CEZALI YOK

Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Zirvenin 1 puan gerisinde yer alan Galatasaray’da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

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13 puanla 8. sıradaki ev sahibi takımda ise Arif, Nurettin ve Attamah forma giyemeyecek. İki takım arasında geçen sezon Kayseri’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

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