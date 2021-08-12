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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu resitali! St. Johnstone maçında şov yaptı...
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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2021 - 23:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu resitali! St. Johnstone maçında şov yaptı...

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Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu resitali! St. Johnstone maçında şov yaptı...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçında gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takıma turu getirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, St. Johnstone'ı deplasmanda 4-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların net bir skorla galip ayrıldığı maça, Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

Galatasaray'ın milli futbolcusu, mücadelede 1 gol ve 2 asist ile oynadı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada ağları havalandırırken, 29. dakikada Diagne'nin ve 70. dakikada Feghouli'nin kaydettiği gollerde asist yapmayı başardı.

Milli futbolcu, 82. dakikada yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

Son Dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu resitali St. Johnstone maçında şov yaptı...

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