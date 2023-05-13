Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! Serbest kalma detayı ve yeni maaşı...

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Galatasaray'da uzun süredir devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme konusu çözüme kavuştu. Yıldız futbolcu, takımıyla yeni sözleşme imzaladı.

Fanatik'in haberine göre yıllık maaşı 9 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımın en çok kazanan yerli oyuncusu konumuna yükseldi.

Sözleşmesindeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi kaldırılan Kerem Aktürkoğlu kazancı bu sezon bonuslarla birlikte 30 milyon TL'yi, gelecek sezon ise yine bonuslarla birlikte 40 milyon TL'yi bulabilecek.

24 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 34 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARİYERİ

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24Erzincanspor'da top koşturdu. Burada yakaladığı muhteşem çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Başarılı hücumcu, 2019-2020 Sezonu'nda çıktığı toplam 34 resmi maçta ise 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

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2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan genç futbolcu, Sarı Kırmızılı ekipte sergilediği performansla A Milli Takıma yükseldi. Ay Yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 19 maçta 4 gollük performans ortaya koydu. Galatasaray’da şu ana kadar 115 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 29 gol, 24 asistle skora katkı sağladı.