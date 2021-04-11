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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao ameliyat edilecek! En az 3 hafta yok
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao ameliyat edilecek! En az 3 hafta yok

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Bugün yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışarak hastaneye kaldırılan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edilirken oyuncunun ameliyat edileceği öğrenildi.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK- .Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmanında Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışırken talihsiz sakatlık sonrası Kolombiyalı golcünün yüzünde kırık oluştu.

Yürekleri ağza getiren çarpışma sonrasında her iki oyuncu da hastaneye kaldırılırken Kerem Aktürkoğlu'nda herhangi bir problemle karşılaşılmazken Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Yıldız golcünün kırık nedeniyle bu akşam kapalı ameliyat geçireceği öğrenilirken sahalardan en az üç hafta uzak kalması bekleniyor.

Falcao, Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

Galatasarayda Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı Resmi açıklama: Falcaonun yüzünde kırık var...
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama: Falcao'nun yüzünde kırık var...

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA: FALCAO'NUN YÜZÜNDE KIRIKLAR VAR

"Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı.

Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır."

Son dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao ameliyat edilecek En az 3 hafta yok

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