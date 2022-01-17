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Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Dokunulmaz oldu, 14 milyon euro bombası...

#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Transfer
Son Dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu fırtınası Dokunulmaz oldu, 14 milyon euro bombası...

Gösterdiği performansla Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. 2 sezon önce 24 Erzincanspor'da oynarken Galatasaray'a transfer olan ve milli takımın da değişilmez isimlerinden olan 23 yaşındaki futbolcuya 14 milyon euroluk teklif var...

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Süper Lig'de bu sezon bir türlü istenen sonuçları alamayan Galatasaray'da camiayı ve taraftarları sevindiren tek gelişme, Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği performans oldu. Geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon çok fazla forma şansı bulamayan Kerem, yaz aylarında düzenlenen EURO 2020 kadrosunda yer almasının da ardından Galatasaray'da değişilmez isimlerden olmuştu.

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na güvendiğini her açıklamasında belirtmiş ve Erzincanspor'a teşekkür ederek, "Kerem Aktürkoğlu için Erzincan'a teşekkür ederiz. Güvenip, forma verdik. Hala gelişimini tamamlamadı ama her geçen gün üzerine koyuyor. Mutluluk verici. Hatası olacak. Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli hal oluyor. Seviyoruz onu. Hep beraber onu da kolluyoruz diğer genç oyuncularımız gibi. Daha da iyi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Sezon başından bu yana Galatasaray'ın en çok forma giyen isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, 33 maçta 8 gol atıp 6 da asist yapmış ve Galatasaray'ın skora en çok katkı veren ismi olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımın Hatayspor ile oynadığı maçta da sahneye çıkan milli futbolcu, kaydettiği harika frikik golüyle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirirken, Harry Potter gol sevinciyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

AKILLARA YAPTIĞI PAYLAŞIM GELDİ

Kerem Aktürkoğlu, yalnızca üç gün öncesinde sosyal medya hesabından serbest vuruş çalıştığı anların yer aldığı videoyu paylaşmıştı.

Genç futbolcunun, Hatayspor karşısında bulduğu gol sonrasında bu paylaşım akıllara geldi.

Kerem sihrini yaptı!
daha fazla video içinKerem sihrini yaptı!

AVRUPA EKİPLERİNİN GÖZDESİ

Galatasaray'ın hücumdaki en etkili ismi haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı, Avrupa ekiplerinin de dikkatinden kaçmadı. İngiliz, Fransız ve Alman ekiplerinin sık sık izlediği ve milli futbolcu son olarak İspanyol devinin radarına girdi.

Aralık ayında Galatasaray'la sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan milli futbolcuya Atletico Madrid talip oldu.

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14 MİLYON EURO İDDİASI

İspanyol basınında yer alan habere göre İspanyol devi, başarılı kanat oyuncusu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La Liga devinin sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.

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"KEREM EVCİMEN BİR FUTBOLCU"

Milli futbolcunun babası Ömer Faruk Aktürkoğlu, oğlunun evcimen bir futbolcu olduğunu belirterek, Kerem'in küçük yaşlardan itibaren sürekli maç izlediğini söylemişti.

Baba Aktürkoğlu açıklamasında, "Kerem tabii geziyor, çıkıyor ama Kerem'in öncelikle amacı dinlenmek. Yoğun antrenman programları var, kolay değil Süper Lig antrenmanı. Sabahsa antrenman, antrenmana gidip geliyor sonra dışarıda işi varsa en fazla 1 veya 1,5 saat kalır sonra eve gelir ve dinlenir" ifadelerini kullanmıştı.

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Transfer

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