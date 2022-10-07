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Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yok! İşte sebebi...

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Antrenman
Son Dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yok İşte sebebi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 11:35

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu boğaz enfeksiyonu nedeniyle bu sabahki antrenmanda yer almadı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

Kulüp televizyonundan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun boğaz enfeksiyonu sebebiyle bu sabahki idmana katılmadığı belirtildi.

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OKAN BURUK'TAN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin bu sabahki antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı, "Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e fazla eleştiri oldu. Onlara güveniyoruz. Yoğun bir süreçleri var, Galatasaray, Milli Takım... Destek olacağız. Galatasaray için ikisi de çok önemli. Performanslarının altındalar, bunun onlar da biz de görüyoruz. Destek vereceğiz. Galatasaray, Galatasaraylı olmayan kişiler tarafından sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışılıyor, hepsini görüyoruz." dedi.

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