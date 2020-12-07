Son Dakika | Galatasaray'da Kenan Karaman pazarlığı: Ya Ocak'ta ya sezon sonunda...

Fatih Terim'in çok istediği Kenan Karaman için Galatasaray yönetimi, Fortuna Düsseldorf ile pazarlıkları sürdürüyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Cim Bom, ocak ayında düşük bir bedelle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Ancak Fortuna buna yanaşmazsa, Kenan ile yeni sezon için kontrat imzalanacak.

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