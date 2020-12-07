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Futbol
Haber Giriş: 07.12.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Kenan Karaman pazarlığı: Ya Ocak'ta ya sezon sonunda...

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Son Dakika | Galatasaray'da Kenan Karaman pazarlığı: Ya Ocak'ta ya sezon sonunda...
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Galatasaray'ın transfer listesinde bir kez daha milli futbolcu Kenan Karaman bulunuyor...

Fatih Terim'in çok istediği Kenan Karaman için Galatasaray yönetimi, Fortuna Düsseldorf ile pazarlıkları sürdürüyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Cim Bom, ocak ayında düşük bir bedelle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Ancak Fortuna buna yanaşmazsa, Kenan ile yeni sezon için kontrat imzalanacak.

Son Dakika | Galatasarayda Kenan Karaman pazarlığı: Ya Ocakta ya sezon sonunda...

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