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Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da karar verildi! İki yolcu...

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Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, gözünü Ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılı takıma yapılacak takviyeler kadar, gidecek isimler de merakla bekleniyor. Bu bağlamda, teknik direktör Fatih Terim'in iki oyuncu için olumsuz rapor verdiği iddia edildi.

Ligin 15. haftasında cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı kırmızılı ekip, eksik görülen yerlere yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor.

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İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Avrupa kulüplerinin radarındaki Marcao ve Luyindama'dan birini satmayı planlayan Galatasaray, sezon başında Stoke City'den kiraladığı ancak beklenen performansı veremeyen Etebo ile yollarını ayıracak.

FALCAO VE DIAGNE HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Sarı kırmızılı ekipte Şener Özbayraklı, Jesse Sekidika ve Ryan Babel gibi isimlerin durumu belirsizliğini korurken, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimden takımın 2 önemli golcüsü olan Falcao ve Diagne'yi devre arasında gönderilmesini istediği öğrenildi.

Bu gelişmeden sonra yönetimin ara transferde Radamel Falcao'yu bonservisiyle, Mbaye Diagne'yi ise en kötü olasılıkla kiralık olarak göndereceği ortaya çıktı.

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