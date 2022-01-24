Son Dakika: Galatasaray'da kaleci operasyonu! Trabzonspor sonrası Sinan Bolat...

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Süper Lig'de arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle kötü günler geçiren Galatasaray'da gündem kaleci transferi.

Kaleci transferini Aytemiz Alanyaspor maçına kadar çözmek isteyen sarı-kırmızılılar; Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor.

GİRESUNSPOR SICAK BAKMIYOR, GETNT İLE TEMASLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Koçuk’u geri istese de Karadeniz temsilcisinin teknik ekibi futbolcuyu bırakmak istemiyor.

Galatasaray diğer yandan Sinan Bolat için Gent ile temas halinde. Milli kalecinin Belçika ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

7 maçtır forma giyemeyen ve tedavisi süren Fernando Muslera’nın sahalara dönüşünün ise Mart ayını bulması bekleniyor.