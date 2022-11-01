Son Dakika: Galatasaray'da Juan Mata'dan şampiyonluk sözleri, özeleştiri ve ATAM & MATA benzerliği yorumu... "Bu sorunu çözmemiz gerekiyor"

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Juan Mata, sabah antrenmanı öncesinde sarı kırmızılı ekibin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Juan Mata'NIN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

“Beni güzel karşıladıkları için hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ediyorum. İstanbul ve kulübü tanımaya başladım. Şehir çok güzel. Birçok taraftarla karşılaşıyorum ve bana çok sıcak davranıyorlar.

"GOL KAÇIRMA SORUNUMUZ DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

"Gol kaçırma sorunumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Bitiriciliğimizi geliştirmeliyiz. Çok gol atmış ve çok gol fırsatı yaratmış oyuncularımız var. Fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor, ondan sonra goller de gelecektir."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Kazanmamız gereken bir maçta ilk golümü attığım için çok mutluyum. 3 büyükler dışında da direkt göze çarpan 2 takım var. Liderlikte olan takımlar, şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak önemli. Bizim de yapmak istediğimiz bu. Bu kulüp, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğundan en büyük amacı, bulunduğu her kulvarda şampiyon olmaktır. Benim de buraya gelme amacım kazanmaktı. Buna inandığım için buraya geldim. Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim.

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HAMZA AKMAN'A ÖVGÜLER

"Hamza Akman, yüksek potansiyelli ve çok iyi davranış sergileyen bir oyuncu. Bireysel yetenekleri üstün bir oyuncu, umarım Galatasaray'da kariyeri güzel olur. Burada çok yetenekli oyuncular gördüm. Yusuf Demir çok yüksek potansiyeli olan bir isim. Topla kaliteli bir oyuncu, bireysel yetenekleri iyi olan bir oyuncu. Umarım Galatasaray'da iyi bir kariyeri olur. Altyapıda birçok yetenekli isim var. Bunlardan biri de Baran Aksaka..."

MATA & ATAM BENZERLİĞİ

"Dediğim gibi Galatasaray taraftarı beni çok iyi karşıladı. Mata & Atam şeklindeki isim oyunu beni çok mutlu etti. Türk halkıyla bir bağ kurmamı sağladı."