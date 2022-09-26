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Son Dakika: Galatasaray'da Juan Mata şaşkınlığı! Nasıl bu hale geldi? İşte sırrı...

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#Juan Mata#Galatasaray#Okan Buruk
Son Dakika: Galatasarayda Juan Mata şaşkınlığı Nasıl bu hale geldi İşte sırrı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 11:35

Galatasaray formasını ilk kez terleten Juan Mata, Nef Stadı’ndaki hazırlık mücadelesinde attığı kilit paslar ve atak organizasyonlarındaki üretkenliğiyle herkesi hayran bıraktı. Yaz döneminde kamp görmeyen ve henüz 15 gün önce idmanlara başlayan 34 yaşındaki yıldızın bu kadar çabuk form tutması, Okan Buruk’u da şaşırttı. Başarılı hoca, Adana Demirspor maçında İspanyol 10 numarayı oynatmayı düşünüyor.

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11 senelik Premier Lig kariyerinde 278 maça çıkan ve 51 gol, 64 asistlik performans gösteren Juan Mata, Galatasaray ’da çıktığı ilk maçta herkesi etkiledi. Üstelik de fizik olarak tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen...

Manchester United’la sözleşmesi bittikten sonra boşta olan 34 yaşındaki yıldız, transferin son gününde geldiği Cim Bom’da 2 haftadır takımla idman yapıyor. Buna karşın beklenenden çok hızlı form tutan İspanyol 10 numara, önceki gün İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında performansıyla fark yarattı. Attığı kilit paslar ve atak organizasyonlarındaki üretkenliğiyle tam not alan Mata, 77 dakika oynadı.

Herkesi pozisyona soktu

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, Icardi başta olmak üzere hücum hattında forma giyen tüm isimleri pozisyona soktu ve kusursuza yakın bir 10 numara görüntüsü çizdi. Bu performansıyla hocası Okan Buruk’u bile şaşırtan Mata’nın, ligdeki kritik Adana Demirspor maçında 11’de olma ihtimali hayli yükseldi.

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Mata, maçın ardından hocasıyla yaptığı görüşmede, “Kendimi iyi hissediyorum. Henüz gerçek seviyemin yüzde 60-70’ine ulaştım. Oynayarak daha iyi form tutacağıma inanıyorum” dedi

Nasıl bu hale geldi?

8 Eylül’de İstanbul’a inen ve Manchester United’la sözleşmesi bittikten sonra kamp dönemi geçirmeyen Mata, 15 günlük süreci müthiş değerlendirdi ve takımın en çalışkan isimlerinden biri oldu.

- İzin günlerinde dahi Florya’dan çıkmayan ve bireysel çalışmalar yapan Juan Mata, antrenman günlerinde de ekstradan idmanlar gerçekleştirdi.

- Çalışma temposunun yanı sıra beslenmesine de dikkat eden İspanyol yıldız, özel bir diyet programı uyguladı.

- Evinden çok Metin Oktay Tesisleri’nde zaman geçiren Mata, sadece takım arkadaşlarıyla değil tesis çalışanlarıyla da çok iyi bir iletişime sahip. İspanyol oyuncu, her hareketiyle neden büyük bir yıldız olduğunu kanıtlıyor.

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#Juan Mata#Galatasaray#Okan Buruk

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