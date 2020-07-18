Son Dakika | Galatasaray'da Jean Michael Seri'den transfer açıklaması!

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Jean Michael Seri, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı hakkında açıklama yaptı.

'Kritik bir galibiyet aldık'

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Seri, "Kritik bir galibiyet aldık. Uzun süredir kazanamıyorduk. Takımın güveni için bu 3 puan önemliydi ve o parolayla çıktık. İki penaltı kaçırdık, maç öyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik." dedi.

'Tanrı isterse kalırım'

"Gelecek sezon Galatasaray'da oynayacak mı?" sorusuna ise Seri "Devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" şeklinde yanıt verdi.