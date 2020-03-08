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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Jean Michael Seri'den hakeme penaltı tepkisi!
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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2020 - 21:09,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da Jean Michael Seri'den hakeme penaltı tepkisi!

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Son Dakika | Galatasaray'da Jean Michael Seri'den hakeme penaltı tepkisi!
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından lkonuştu.

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Jean Michael Seri, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Seri, "Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım." dedi.

Seri, "Penaltı pozisyonu için neler söylersin?" sorusuna ise "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru, adil olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Son Dakika | Galatasarayda Jean Michael Seriden hakeme penaltı tepkisi

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