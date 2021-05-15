Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık resmileşti! Gedson Fernandes...

Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine karşın şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da ilk ayrılık resmileşti.

Devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan Gedson Fernandes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

Fernandes paylaşımında, "Teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Muslera da Fernandes'in paylaşımına yorum yaptı ve "Katkın için teşekkürler Gedson. Sen harika bir oyuncusun" mesajını paylaştı.

Galatasaray formasıyla 18 maçta süre alan Portekizli oyuncu, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

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