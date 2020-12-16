Son Dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sabah yapılan Covid-19 testlerinde iki futbolcu pozitif çıktı.

Resmi siteden yapılan duyuruda, A Takım oyuncuları, teknik heyet ve diğer çalışanlara yapılan testlerde iki futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı ifade edildi.

Sarı kırmızılı takım cuma günü Karagümrük ile karşılaşacak.