MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun testi pozitif çıktı
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sabah koronavirüs testleri gerçekleşti. Galatasaray'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sabah yapılan Covid-19 testlerinde iki futbolcu pozitif çıktı.

Resmi siteden yapılan duyuruda, A Takım oyuncuları, teknik heyet ve diğer çalışanlara yapılan testlerde iki futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı ifade edildi.

Sarı kırmızılı takım cuma günü Karagümrük ile karşılaşacak.

Son Dakika | Galatasarayda iki futbolcunun testi pozitif çıktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle