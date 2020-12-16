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Son Dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sabah koronavirüs testleri gerçekleşti. Galatasaray'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sabah yapılan Covid-19 testlerinde iki futbolcu pozitif çıktı.
Resmi siteden yapılan duyuruda, A Takım oyuncuları, teknik heyet ve diğer çalışanlara yapılan testlerde iki futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı ifade edildi.
Sarı kırmızılı takım cuma günü Karagümrük ile karşılaşacak.
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