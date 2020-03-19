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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 16:45,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da idman iptal edildi!

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Son Dakika | Galatasaray'da idman iptal edildi!
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Galatasaray antrenmanı iptal edildi. Futbolcular tesislerden ayrılıp evlerine gidiyor.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, corona virüsü önlemleri kapsamında bugünkü antrenmanını iptal etti.

Sarı kırmızılı ekipte oyuncular, idmanın iptal edilmesinin ardından tesislerden ayrılarak evlerine döndüler.

Beşiktaş derbisinin iki gün izin yapan Galatasaray, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim Kurulu arasındaki toplantının sonucuna göre aksiyon almak için antrenmanı iptal etmişti.

Sarı kırmızılı ekip bugünle birlikte 4 gündür antrenman yapmıyor.

Son Dakika | Galatasarayda idman iptal edildi

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