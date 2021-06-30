Son dakika: Galatasaray'da için sürpriz aday! 25 milyon euroya transfer olmuştu...

Galatasaray'ın, hücum bölgesi için transfer listesine Rony Lopes'i dahil ettiği öğrenildi. Kariyerinde Monaco ve Manchester City gibi takımların formasını giyen Lopes, geride bıraktığımız sezonu Sevilla'dan kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçirmişti.



2019'da Monaco'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devinin kadrosuna katılan 25 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için Cim Bom'un, menajerler üzerinden harekete geçtiği ifade edildi.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Fanatik'in haberine göre; Sol ayaklı olan ve hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Lopes için Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği bildirildi.

İspanyollar'ın Lopes'i kiralık vermeye sıcak bakacağı, satın alma opsiyonunu ise 8-9 milyon Euro arasında belirleyeceği konuşuluyor.

Terim'in planında yeri hazır

Fatih hocanın A planında, Rony Lopes'e sağ kanatta yer vermeyi düşündüğü belirtiliyor. Terim, sağ açıkta hem ilk 11 hem de rotasyon oyuncularını sol ayaklı olarak düşünüyor.

Sol çizgideki isimler de sağ ayaklı olacak ve hücumlar her iki taraftan da ters ayaklı futbolcular tarafından yönlendirilecek.

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