Son dakika: Galatasaray'da ibre Okan Buruk'a döndü! Domenec Torrent'ın tazminatı... | Transfer haberi

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Transfer rotasını netleştirebilmek için yeni teknik direktörünü bir an önce açıklamayı hedefleyen Galatasaray’da ibre Okan Buruk’a dönmeye başladı. Sarı kırmızılı yönetimin görüştüğü yabancı teknik adamların el yakan maliyetleri ve ekstra talepleri, ‘yerli bir isimle anlaşalım’ görüşünün ağırlık kazanmasına yol açtı. Yabancı hoca listesinin 1 numarasında yer alan İtalyan Roberto De Zerbi, halen görev yaptığı Shakthar Donetsk’ten yılda 5 milyon Euro aldığını belirtip, bu rakamın üstünde bir teklif gelmesi halinde Galatasaray’a gelebileceğini bildirdi. Geçtiğimiz mayıs ayında Dortmund’dan ayrılan Marco Rose, şu anda bir takım çalıştırmaya soğuk baksa da, ekibiyle birlikte yıllık maliyetinin 5 milyon Euro düzeyinde olduğu ortaya çıktı.

YABANCI GETİRMEK MACERA OLUR

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İbrenin Okan Buruk’a dönmesinin bir başka nedeni de son 15 yılda Süper Lig’de bütün şampiyonlukları yerli teknik adamların kazanmış olması. Söz konusu süreçte Galatasaray 6 şampiyonluğun 4’üne Fatih Terim, 1’er tanesine de Cevat Güler ve Hamza Hamzaoğlu ile ulaşmıştı. Ülkemizde en son şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör, 2006-07 sezonunda Fenerbahçe’de görev yapan Arthur Zico oldu. Sarı kırmızılı yönetimde yerli teknik adam isteyenlerin ortak düşüncesi; “Kendine has özellikleri nedeniyle Türkiye’de bir yabancının başarılı olması çok zor. Galatasaray’a, Süper Lig’in dinamiklerini ve oyun yapısını iyi bilen bir yerli teknik direktör gerekiyor. Özellikle şu süreçte yabancı teknik direktör getirmek tam bir macera olur” şeklinde...

TORRENT’İN TAZMİNATI NE OLACAK?

Galatasaray’da her ne kadar Okan Buruk adı öne çıkmış olsa da tecrübeli teknik adamla bugüne kadar bir görüşme yapılamadı. Bunun nedeni ise mevcut teknik direktör Domenec Torrent ve ekibi ile henüz yolların ayrılmamış olması. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, eski başkan Burak Elmas döneminde 14 Ocak’ta 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcı ve yardımcıları ile sözleşme fesih görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor. Mukavelesi gereği bu sezon 1 milyon 225 bin Euro alan Torrent’in gelecek sezon da 1.5 milyon Euro alması gerekiyordu. Sarı kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, 2022-23 sezonunun ücreti de ödenmek zorunda. Özbek yönetimi, bu rakamı mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor.

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‘KİMSE BENİ ARAMADI’ DİYEREK İSPANYA’YA GİTTi

Galatasaray’da Dursun Özbek yönetiminin çalışmayı düşünmediği teknik direktör Domenec Torrent, dün İstanbul’dan ayrıldı. Sarı kırmızılı kulübün 11 Haziran’da yapılan başkanlık seçimi öncesi İstanbul’a gelip yeni sezona yönelik birtakım hazırlıklar yapan Torrent, “Yeni yönetimden beni arayan kimse olmadı. Ben göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım yeni yöneticilerle konuşmak şansım olur” dedi. Torrent’in, hafta başında İstanbul’da olacağı öğrenilirken Galatasaray yönetiminin de çarşamba günü kendisiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Yönetimin amacı Domenec Torrent’in sözleşmesini bir an önce feshedip yeni teknik direktörü açıklamak. Torrent, Galatasaray’ın başında çıktğı 18 lig karşılaşmasında 25 puan toplarken, maç başı ortalaması 1.39 gibi son derece düşük bir oranda kalmıştı.

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ROSE’NiN 3, DE ZERBi’NiN 1 ŞAMPiYONLUĞU VAR

Geçen ay Dortmund’dan ayrılan 45 yaşındaki Marco Rose, daha öncemi takımı Red Bull Sazburg’u 2 kez Avusturya Ligi ve 1 kez de Avusturya Kupası şampiyonluğuna taşıdı. 43 yaşındaki Roberto De Zerbi, bir yıl önce geldiği Shakthar Donetsk’i Ukrayna Süper Kupası’nda şampiyon yaptı. İki hocanın da yıllık maliyetleri 5 milyon Euro’dan fazla.