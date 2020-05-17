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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da herkesin ev ödevi notu pekiyi!

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Son Dakika | Galatasaray'da herkesin ev ödevi notu pekiyi!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan KOViD-19 salgını nedeniyle tam 1.5 ay boyunca evlerinde izole olan Galatasaraylı oyuncuların ‘ödevlerini’ yaptığı ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılarda performans ekibinin verdiği programı evlerinde uygulaması gereken futbolcuların fiziksel verileri sınıfı geçti. Evde geçirilen 45 günlük dilimde yan gelip yatmadığı ve verilen programları uyguladığı tespit edilen takımın maç kondisyonu seviyesinde olmasa da, çıkan verileri Fatih Terim‘in de beğendiği öğrenildi.

YENİ PROGRAM VERİLDİ

28 Nisan’dan bu yana Florya’da gruplar halinde çalışan Galatasaray’da bir performans uzmanının testinin pozitif çıkması nedeniyle idmanlara ara verilmişti. Bu durum sonrası futbolcuların fiziksel olarak geriye gitmemesi adına yine evlerinde uygulayacakları 1.5 saatlik bir çalışma programı verildi.

 

Son Dakika | Galatasarayda herkesin ev ödevi notu pekiyi

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