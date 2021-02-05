Son Dakika: Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun sırrı ortaya çıktı! Yarın akşam derbide...

Süper Lig'de 24. hafta derbi heyecanına sahne olacak. 6 Şubat 2021 Cumartesi akşamı saat 19.00'da nefesler tutulacak Türkiye Kadıköy'deki derbiye kilitlenecek.

Derbi öncesi her iki takım da son hazırlıklarını bugün yapacakları antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe'de Pelkas'ın sakatlığı sonrası Brezilyalı orta saha Gustavo'nun da Hatayspor maçında sakatlanması ve derbide forma giymesinin zor olması canları sıktı.

Hatayspor maçında sonradan oyuna giren Mesut Özil'in ise maçın ikinci devresinde forma şansı bulması bekleniyor.

Galatasaray cephesinde ise devre arası transfer döneminde kadroya katılan Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Yedlin antrenmanların tamamında takımla çalışırken, Gedson'un ise derbi kadrosuna olması bekleniyor.

Başakşehir maçında sonradan oyuna giren ancak oldukça güçlü bir görüntü çizen Mostafa Mohamed'in Terim tarafından şans verilmesi halinde 90 dakikayı kaldırabileceği, ancak tecrübeli teknik adamın 11'de Babel'e şans vereceği öğrenildi.

FALCAO SEVİNDİRDİ

Uzun süredir sakatlıkla boğuşan ancak tamamlanan tedavisinin ardından İspanya'dan dönen ve takımla çalışmalara başlayan Falcao'nun durumu da Galatasaray'da sevinç yarattı. Kolombiyalı golcünün yeniden kadroya katılmasıyla birlikte Fatih Terim'in hücumda elinin rahatladığı belirtildi.

Fatih Terim'in geçen yıl Kadıköy'de Galatasaray'ın kazandığı ve bu yıl ligin ilk devresinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmayı bir kez daha analiz ettiği ve bu karşılaşma üzerinden bazı oyun planları kurguladığı iddia edildi.

İKİ TEKNİK ADAMDA DA HEDEF 3 PUAN

Derbi öncesi her iki teknik adamın da kafasında 3 puandan başka bir şey olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi ile arasındaki puan farkını 6'ye yükseltmek isterken, Galatasaray ise 3 puanı cebine koyup liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor.

BİYONİK ADAM ONYEKURU

Monaco'dan Henry Onyekuru 2 maçta attığı 3 golle Süper Lig'e damgasını vurdu. Monaco'da son maçını Eylül ayında oynayan Onyekuru için G.Saray'a geldiğinde, "Hazır olması 1 ayı bulur" yorumları yapıldı. Ancak Sadece 59 kilo olan Onyekuru'nun yağ oranı da diğer futbolcularla kıyaslandığında çok düşük. Bu nedenle uzun süre maç yapmasa bile fiziki anlamda geriye düşmüyor. Onyekuru işte bu nedenle G.Saray'a geldiğinde 1 hafta önce maç oynamış gibiydi.

BELHANDA'YA ÖZEL UYARI

Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'in ilk 11'de şans vermeyi planladığı Belhanda'la 'sakinlik' uyarısı yaptığı öğrenildi. Daha önce iki kez Fenerbahçe derbilerinde kırmızı kart gören Faslı oyuncudan, tahriklere kapılmamasını isteyen Terim, oyuncusuna önemli uyarılarda bulundu.

Agresif tarzı sebebiyle rakip oyuncuların üzerine oynayabileceğini Belhanda'ya aktaran Terim, "Sakin kalmanı ve sadece topa odaklanmanı istiyorum. Aksi takdirde bundan zarar gören biz oluruz" dediği öğrenildi.

İlk olarak Fenerbahçe karşısında 22 Ekim 2017'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Belhanda, geçen sezonun ikinci yarısında oyundan çıkarken Deniz Türüç ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görmüştü.

Belhanda ile kart konusunda özel bir görüşme yapan Fatih Terim, ayrıca Faslı oyuncuya derbideki en büyük kozlarından biri olacağını ifade etti.

Bu sezon 19 resmi maçta 8 gol atıp, 3 asist yapan Belhanda Galatasaray'daki en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. (Takvim)

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