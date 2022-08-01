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Son dakika: Galatasaray'da hedef Arsenalli Lucas Torreira! Pazarlıklar sürüyor...

#Transfer#Galatasaray#Lucas Torreira
Son dakika: Galatasarayda hedef Arsenalli Lucas Torreira Pazarlıklar sürüyor...
Ali Naci Küçük

Orta saha bölgesine son olarak Norveçli Fredrik Midtsjö'yü transfer eden Galatasaray, bonservisi Arsenal'de bulunan 26 yaşındaki ön libero Lucas Torreira için görüşmelerini sürdürüyor.

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, orta sahaya önce Sergio Oliveira daha sonra Fredrik Midtsjö'yü transfer ederken ön libero için Lucas Torreira isminde karar kıldı.

Yeni sezonun başlamasına günler kala ön liberoya takviye yapmak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, Arsenal'in Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek isteyen Galatasaray, Arsenalli yetkililerle pazarlıklarını sürdürürken henüz bir anlaşma sağlanamadı. 

2018 yılında İtalya Serie A ekibi Sampdoria'dan Arsenal'e 28 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı yıldız, geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak tamamladı.

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#Transfer#Galatasaray#Lucas Torreira

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