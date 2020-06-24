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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman geliyor!
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Haber Giriş: 24.06.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman geliyor!

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Son Dakika | Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman geliyor!
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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Riera'nın takıma döneceği konuşuluyordu fakat Ayhan Akman'ın takıma döneceği kesinleşti.

Galatasaray'da Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Riera'nın geleceği konuşuluyordu.

Ancak bu ismin Ayhan Akman olması kesinleşti. Akman yeni sezonda Levent Şahin'le birlikte Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

Şu an Gaziantep FK'da sportif direktörlük yapan Fatih İbradı da Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. (Sabah)

 

Son Dakika | Galatasarayda Hasan Şaşın yerine Ayhan Akman geliyor

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