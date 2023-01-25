Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'da Haris Seferovic’ten ayrılığa şartlı onay

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Haris Seferovic
Son dakika: Galatasarayda Haris Seferovic’ten ayrılığa şartlı onay
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

G.Saray’ın ara transferde göndermek istediği İsviçreli golcü de vedaya yeşil ışık yaktı. İstanbul’da kalmak istediğini belirten Seferoviç “Eğer anlaşırsanız ligin 2. yarısında Başakşehir’de oynamayı kabul ederim’ derken kulüpler arası görüşmeler başladı.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla Benfica’dan 1 yıllığına kiraladığı Haris Seferovic de takımda 3. santrfor tercihi olmaktan dolayı mutsuz olduğunu dile getirip ‘İstanbul’ şartı ile 2. yarıda başka takımda oynamayı kabul etti.

Başakşehir’in transferini düşündüğü İsviçreli golcü, Galatasaray idarecileri ile yaptığı görüşmede ‘Türkiye’de, İstanbul’da kalmak kaydı ile ayrılabilirim. Başakşehir’de oynamak isterim. Eğer anlaşırsanız ligin 2.yarısında Başakşehir’de oynamayı kabul ederim’ yanıtını verdi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koçun çağrısına Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten yanıt geldiFenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çağrısına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yanıt geldiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Futbol dünyasını heyecanlandıran Lionel Messi çağrısı Son dans denilmişti, astronomik rakam...Futbol dünyasını heyecanlandıran Lionel Messi çağrısı! 'Son dans' denilmişti, astronomik rakam...Haberi görüntüle

ÜCRETi FAZLA GELDi

İki kulüp arasında transfer adına görüşmeler başlarken turuncu lacivertliler, Galatasaray ile yıllık 1.8 milyon Euro’ya anlaşan Haris Seferovic’in yarım sezonluk 900 bin euro olan ücretini yüksek buldu.

Başakşehir bu rakamı ödeyemeyeceğini ve Seferovic’in yarım sezonluk maliyetinin bir kısmını Galatasaray’ın karşılamasını istedi. Şimdi sarı kırmızılılar biraz daha bekleyip Seferovic için gelecek tekliflere göre hareket edecek

Haberin Devamı

Bu sezon sarı kırmızılı formayla ligde çıktığı 10 maçta suskun kalan Sefervovic, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Haris Seferovic

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması