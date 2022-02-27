Son Dakika: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu için karar verildi!

Haberin Devamı

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının uzatmalarında gelen penaltı kararı sonrasında hiç sevinmeyen ve somurtkan bir şekilde kulübede oturması nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Halil Dervişoğlu kadroya alınmadı. Morutan ve Arda Turan da yine kesik yiyen oyuncular oldu. Torrent, takımını 4-3-3 sistemi ile sahaya sürmeyi düşünürken, sarı-kırmızılı ekibin orta sahada Pulgar-Berkan-Cicaldau üçlüsü ile oynaması bekleniyor.

DÖRT OYUNCU KULÜBEYE!



Göztepe karşısında forma şanslarını kötü kullanan Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel yedek kulübesine çekilecek. Mohamed ise Rizespor maçında kenardan hamle oyuncusu olarak kullanılacak.