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Son Dakika: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu için karar verildi!

#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Transfer
Son Dakika: Galatasarayda Halil Dervişoğlu için karar verildi

Çaykur Rizespor maçını taraftarla barışma fırsatı olarak gören Galatasaray'da bu karşılaşma için takım kampa alınırken yönetim de 3 puan için prim verileceğini açıkladı. Teknik direktör Domenec Torrent ise yaptığı kadro seçimi ile hesap kesti.

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Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının uzatmalarında gelen penaltı kararı sonrasında hiç sevinmeyen ve somurtkan bir şekilde kulübede oturması nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Halil Dervişoğlu kadroya alınmadı. Morutan ve Arda Turan da yine kesik yiyen oyuncular oldu. Torrent, takımını 4-3-3 sistemi ile sahaya sürmeyi düşünürken, sarı-kırmızılı ekibin orta sahada Pulgar-Berkan-Cicaldau üçlüsü ile oynaması bekleniyor.

DÖRT OYUNCU KULÜBEYE!

Göztepe karşısında forma şanslarını kötü kullanan Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel yedek kulübesine çekilecek. Mohamed ise Rizespor maçında kenardan hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

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#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Transfer

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