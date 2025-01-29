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Son dakika: Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşmesi feshedildi

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#GALATASARAY#Hakim Ziyech#Sözleşme Feshi
Son dakika: Galatasarayda Hakim Ziyechin sözleşmesi feshedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 23:53

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Faslı futbolcunun yeni adresi de kısa süre içinde belli olacak...

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Transfer dönemine Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katarak giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılı taraftarlar takımlarına yapılacak olan takviyeleri merakla beklerken Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

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ZIYECH İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!"

Son dakika: Galatasarayda Hakim Ziyechin sözleşmesi feshedildi

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YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yıldız futbolcunun Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şu anda Katar'da olan Ziyech'in kısa süre içinde Al-Duhail'e transferinin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan Hakim Ziyech, 8 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılılar ile 1 Süper Lig ile 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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#GALATASARAY#Hakim Ziyech#Sözleşme Feshi

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