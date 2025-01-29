Son dakika: Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşmesi feshedildi

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Transfer dönemine Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katarak giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılı taraftarlar takımlarına yapılacak olan takviyeleri merakla beklerken Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

ZIYECH İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!"

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YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yıldız futbolcunun Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şu anda Katar'da olan Ziyech'in kısa süre içinde Al-Duhail'e transferinin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan Hakim Ziyech, 8 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılılar ile 1 Süper Lig ile 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.