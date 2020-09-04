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Haber Giriş: 04.09.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Hakan Balta dönemi!

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Son Dakika | Galatasaray'da Hakan Balta dönemi!
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Galatasaray'da Hakan Balta'nın görevi belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpte göreve başlayan Hakan Balta, idari heyette Futbol Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte mesai harcayacak.

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta, teknik direktör Fatih Terim'in talebi ve yönetimin onayı ile sarı kırmızılı kulüpte göreve başladı.

Ancak beklenenin aksine Hakan Balta, Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevi yapmayacak. Hakan Balta, sarı kırmızılı kulüpte idari heyette görev alacak.

Galatasaray'ın eski kaptanı, Futbol Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte mesai harcayacak.

Son Dakika | Galatasarayda Hakan Balta dönemi

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