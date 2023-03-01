Son Dakika: Galatasaray'da Haji Wright için takas listesi güncellendi! İşte son teklif...

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İç ve dış transferde hareketli saatler yaşayan Sarı Kırmızılılar'da sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Antalyaspor arasında kıran kırana bir forvet pazarlığı yaşanıyor.

Fanatik'in haberine göre; ara transfer dönemi bitmeden Haji Wright'ı renklerine bağlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Antalya'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli artı Yusuf Demir'i kiralık olarak, Emre Taşdemir'i de bonservisiyle birlikte önerdi.

Daha önce 10 milyon Euro'dan aşağı inmeyen Antalyaspor cephesi ise bu kez 7 milyon Euro bonservis talebinde bulundu.

ANTALYASPOR SÜRPRİZ İSMİ İSTEDİ

Güney temsilcisi ayrıca Yunus Akgün'ü kiralamak istedi. Bu talep de Galatasaray tarafından kabul görmedi. Taraflar henüz anlaşma sağlayamasa da pazarlıkların son güne kadar devam etmesi bekleniyor.

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TAKAS LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Seferovic'in de gönderilmesiyle santrfor olarak elinde Icardi ve Gomis kalan SarıKırmızılılar, mutlaka bir golcü transferi yapmak istiyor. Haji Wright da golcü listesinde açık ara ilk sırada. Antalyaspor'a teklifini yükseltmeye hazırlanan Galatasaray'ın gözden çıkardığı rakam 5 milyon Euro civarında. Takasta kiralık veya bonservisiyle kullanılacak oyuncular ise güncellenecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre gözden çıkarılan isimler Antalyaspor'a takasta önerilecek.

DEĞERİNİ İKİYE KATLAYACAK

Bu sezon ligde attığı 10 golle parmak ısırtan 24 yaşındaki Haji Wright da Galatasaray'ın teklifine karşı oldukça istekli. Kariyerine Los Angeles'ta başlayan golcü oyuncu, daha sonra New York'a, oradan da Almanya'ya ve Schalke altyapısına geçiş yaptı. Schalke'de beklentileri karşılayamayan Wright, 2019'da bonservis bedelsiz şekilde Hollanda ekibi Venlo'ya imza attı. 1 yıl da burada geçirdikten sonra yine bedavaya Danimarka kulübü Sönderjyske'ye transfer olan Haji Wright, 2021'de Antalya'ya kiralandı, 2022'de de bonservisi 2 milyon Euro'ya Kırmızı-Beyazlı kulübe kazandırıldı.