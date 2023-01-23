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Son Dakika: Galatasaray'da gündem Uğur Çiftçi ve David Datro Fofana!

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#Transfer#Galatasaray#David Datro Fofana
Son Dakika: Galatasarayda gündem Uğur Çiftçi ve David Datro Fofana
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 10:00

Galatasaray, ligde ve kupada yoluna devam ederken bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, iki yıldız oyuncu için bu hafta adım atacak.

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Galatasaray, devre arası transfer döneminde kalan eksiklerini kapatmak istiyor. Bu anlamda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, forvet ve sol bek transferlerine yoğunlaştı.

Fanatik'in haberine göre; önceki akşam Antalya maçı öncesinde Haji Wright için pazarlık yapıldı. Fakat Akdeniz ekibinin halen 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep etmesi işleri zora soktu. Bu anlamda ise rota yeniden İngiltere oldu. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen David Datro Fofana için bu hafta görüşme yapılacak. Cim Bom'un hedefi ise Fildişili oyuncuyu, 1.5 yıllığına kiralamak olacak. Öte yandan sol bek konusunda da çalışmalar, titizlikle devam ediyor.

Uğur Çiftçi için takas yerine para

Bu bölgede Emre Taşdemir'in, kulüpte kalmak istemesi nedeniyle Sivasspor ile gerçekleşecek olan Uğur Çiftçi takasında birtakım pürüzler çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun, bu kez sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Ancak tecrübeli oyuncu için takas formülü yerine para verilmesi bekleniyor. Aslan, iki oyuncunun transferini de bu hafta içerisinde netleştirip, eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.

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#Transfer#Galatasaray#David Datro Fofana

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