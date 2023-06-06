Son Dakika: Galatasaray'da gündem transfer! Zaniolo kararı değişti, Dursun Özbek'ten Icardi'ye yakın markaj...

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Spor Toto Süper Lig'in 2022/2023 sezonununda şampiyon olan Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. İki ön eleme ve ardından play-off turu oynayacak olan sarı - kırmızılılar kadro kalitesini artırarak gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Yönetim bu doğrultuda transfer planlamasını yapıyor.

Gözler Nelsson'da

Galatasaray'ın transfer dönemindeki belirleyici unsurlardan biri de Victor Nelsson'un durumu. Arsenal'le 25 milyon Euro'ya anlaştığı iddia edilen Danimarkalı savunmacı ayrılırsa, üst seviye bir stoper alınacak. Ancak Nelsson kalırsa, aynı bütçe takımdaki diğer transferler için kullanılacak.

Fenerbahçe karşısında patladı

Sarı-Kırmızılı yönetim, ara transferde Roma'dan 15 milyon Euro'ya aldıkları Zaniolo'yu, derbi performansı sonrasında satmama kararı aldı. Geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan, ancak Fenerbahçe karşısında müthiş bir patlama yapan İtalyan yıldız, Galatasaray'ın Avrupa macerası öncesinde iştah kabarttı.

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Zaniolo'da karar değişti

Sarı-Kırmızılı yönetim, Zaniolo'yu 1 yıl daha kadroda tutup, Avrupa'da başarı yakaladıktan sonra gönderme kararı aldı. Okan Buruk da yola beraber devam etmek istediklerini 23 yaşındaki oyuncuya bildirdi. Kendisine şans veren Buruk'a teşekkür eden Zaniolo'nun 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var. İtalyan devleri, bu maddeyi kullanmaya hazırlanıyor. Ancak Zaniolo'nun vereceği cevap da kritik öneme sahip.

Kutlamaların yıldızı olmuştu

Galatasaray'da artık 1 numaralı gündem Mauro Icardi'nin takımda kalması. Fenerbahçe derbisine de damgasını vurmayı başaran, attığı gollerin yanı sıra kutlamaların da yıldızı olan Arjantinli futbolcuyla, Başkan Dursun Özbek'in kutlamalar sırasında mini bir transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Gurbetçilere özel plan

Sarı-Kırmızılı kulüp, yaz döneminde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden genç ve potansiyelli gurbetçileri kadrosuna katacak. Bunun için transfer döneminin bir bölümünde kulüp yetkilileri tamamen bu operasyona konsantre olacak. Okan Buruk da beğendiği isimleri kampa götürmeyi hedefliyor

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