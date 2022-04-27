Son Dakika: Galatasaray'da gündem transfer! Yunus Akgün, Emre Akbaba ve diğerleri...

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Avrupa Ligi'nde müthiş bir iş başarıp son 16'ya kalan ve Barcelona'yı elemeye yaklaşan, Süper Lig'de ise büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, önümüzdeki sezona kabuk değiştirerek başlayacak.

Yeni başkan ve teknik direktörle yaz dönemine girecek olan Sarı-Kırmızılılar'da, şimdiden dört gözle beklenen birçok transfer var. Ancak bunların başında, bonservisi Galatasaray'da olup, sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren oyuncular geliyor.

Özellikle birkaç ismin performansı, parmak ısırtan cinsten ve Galatasaray taraftarı, bu futbolcuları bir an önce yeniden Sarı-Kırmızılı formayla izlemek istiyor.

FORMANIN İLK ADAYI O

Bu doğrultuda sezonun en flaş ismi kuşkusuz Yunus Akgün'dü. Geçen sezon Adana Demir'in Süper Lig'e yükselmesinde büyük payı olan isimlerden Yunus, bu sezon da kiralık gittiği takımında çok önemli istatistikler yakaladı.

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21 yaşındaki futbolcu, lig ve kupada çıktığı 34 maçta 8 gol 14 asistlik performansa imza attı. Sağ kanatta görev yapan solak yetenek, yeni sezonda Galatasaray'daki formasını kimselere kaptırmayacak gibi görünüyor.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Yaşadığı iki ağır sakatlık sebebiyle eski günlerinden uzak olsa da Emre Akbaba da yeniden kendisini bulan isimler arasında yer alıyor. Alanyaspor'da çok iyi bir sezon geçiren, neredeyse her maçta takımının en çok koşan ismi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig ve kupada çıktığı 33 maçta 12 gol 6 asiste imza atarak geçmişe dönüş sinyalleri verdi. Emre'nin, Galatasaray'daki 10 numara pozisyonunun alternatiflerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇOK PİŞMAN ETTİ

Kiralık oyuncular arasında bu sezon yıldızını parlatan oyunculardan biri de kaleci Okan Kocuk. Özellikle tam da Muslera sakatlandığında, Giresun'da müthiş kurtarışlara imza atan, penaltı üstüne penaltı çıkaran 26 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray kadrosunda yer almaması, o dönem tartışmalara yol açmıştı. Sezon bitiminde Florya'ya dönecek olan Okan, bu kez Muslera'yı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

MARCAO DA GİDERSE...

Belçika takımı Charleroi'ye kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor da defalarca haftanın 11'ine girerek adını duyurmayı başardı. 1.94'lük solak savunmacı, Marcao'nun olası satışı halinde, yaz kampında denenerek ilk 11'e dahil edilmesi muhtemel oyunculardan biri.

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FEDAKARLIĞI TAKDİR GÖRDÜ

Diğer taraftan, ara transfer döneminde yabancı takviyesine yer açılabilmesi adına sözleşmesinin geçici feshini kabul eden Mbaye Diagne de takıma tekrar katılacak. Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz günlerde Florya'ya döndü ve yeniden çalışmalara başladı.

Sezon bitiminde Sarı-Kırmızılılar Senegalli golcüyle yeniden sözleşme imzalayacak. Diagne'nin imza sonrası takımda kalıp kalmayacağı ise yeni yönetim, yeni hoca ve olası transfer tekliflerine göre belirlenecek.

MERAKLA BEKLENİYORLAR

Arap kulübü Al-Taawoun'a satın alma opsiyonuyla gönderilen Luyindama, Giresun'da uzun süre kadro dışı kalan Emre Taşdemir, Göztepe'deki performansı beğenilmeyen Aytaç Kara ve Eyüp'e kiralanan Oğulcan Çağlayan ile Sekidika da Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan diğer oyuncular. Bu isimler hakkında verilecek karar da merakla bekleniyor.

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