Son dakika: Galatasaray'da gündem Torreira ve Mertens! Teklifler yapıldı, transferde son durum...

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Kötü geçen sezonun ardından kadrosunu yenileme kararı alan Galatasaray transferde şu ana kadar Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö isimlerini resmi olarak açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, iki gündür dünyaca ünlü iki yıldız futbolcunun transferiyle ilgileniyor.

TORREIRA İÇİN ARSENAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçen sezonki başarısızlığın faturasını Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Cicaldau orta sahasına ve foırvet hattının etkisizliğine kesen Okan Buruk, buralara istediği tarzda oyuncuların alınmasını istiyordu.

Orta sahadaki kanayan yarayı durdurmaya kararlı olan Galatasaray'da ilk olarak Porto'dan Sergio Oliveira Transfer edildi. 30 yaşındaki oyuncu için 3 milyon bonservis ödeyen Sarı-kırmızılı kulüp, Oliveira'ya ise yılda 2.7 milyon euro kazanacağı 4 yıllık sözleşme imzalattı.

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Galatasaray, orta sahaya ikinci transferini Fredrik Midtsjö ile yaptı. Transferi bugün resmen açıklayan Galatasaray, AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis ödeneceğini, oyuncuyla ise yılda 975 bin euro kazanacağı 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, transferde asıl bombayı 6 numara transferinde patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, bonservisi Arsenal'de olan, son iki sezonu Atletico Madrid ve Fiorentina'da kiralık geçiren Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için Premier Lig kulübüyle anlaşma sağlandığı belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile 7 milyon pound civarında bir bonservis bedelinde anlaşma sağladığı ifade edildi.

TORREIRA DA TAMAM, TEK SORUN MENAJERİ

Arsenal ile anlaşıp Uruguaylı oyuncuyla görüşen Galatasaray, yıllık 3 milyon euro ve bonuslarda oluşan 3 yıllık bir sözleşmede oyuncu tarafıyla da anlaşma sağladı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Torreira transferinde tek sorun, menajerin 1 milyon euroyu bulan komisyonunun yanı sıra 1.5 milyon euro imza parası istemesi. Bu pürüz de ortadan kalkınca transfer mutlu sonla bitebilir.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Torreira, sağlık kontrolleri için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

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Geçen sezon Fiorentina formasıyla 35 maça çıkan Torreira, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

28 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2018 yılında İtalya Serie A ekibi Sampdoria'dan Arsenal'e 28 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı yıldız, geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak tamamladı.

MUSLERA DA DEVREDE

Lucas Torreira transferinde Galatasaray'ın Uruugaylı kalecisi Fernando Muslera'nın da devreye girerek milli takımdan arkadaşı olan yıldız futbolcuyu gelmesi için ikna etmeye çalıştığı belirtilidi.

BİR DİĞER BOMBA: DRIES MERTENS

Torreira ile heyecanlanan Galatasaray taraftarları, daha sonra Dries Mertens ismini duydu. Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün haberine göre Napoli'den ayrılan 35 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile yapılan görüşmede 3.5 milyon euro kazanacağı 1 yıllık sözleşme teklif edildi. Mertens ise Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme istedi. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

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Santrfor, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen Mertens, geçen sezon Napoli formasıyla 37 maçta 13 gol atıp 2 asist yapmıştı.

MIDTSJÖ TRANSFERİNDE TORREIRA ŞİFRELERİ Mİ VAR?

Öte yandan Fredrik Midtsjö'yü dün sabah resmen açıklayan Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Torreira şifreleri kullandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Galatasaraylı taraftarların paylaşımlarında Galatasaray'ın her sabah yaptığı 'günaydın' paylaşımında Uruguaylı Muslera'yı kullanması, Midtsjö transferini 19:05 yerine saat 11:00'da (Torreira'nın Arsenal'deki numarası) açıklaması, Uruguaylı yıldızın transferine sinyal olarak algılandı ve büyük heyecan yarattı.