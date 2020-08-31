MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da gündem Mehmet Ekici! Fatih Terim...
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da gündem Mehmet Ekici! Fatih Terim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.08.2020 - 08:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da gündem Mehmet Ekici! Fatih Terim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'da gündem Mehmet Ekici! Fatih Terim...
Abone Olgoogle-news

Orta saha için yurt dışından birkaç isimle görüşen Galatasaray'da, Mehmet Ekici ismi gündeme gelmişti. Fenerbahçe'den ayrılan gurbetçi oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.

Alternatifli ve kaliteli bir orta saha kurgusu oluşturmak isteyen Galatasaray, yurt dışında transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da yurt içindeki opsiyonları da değerlendiriyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Mehmet Ekici gündeme gelse de gurbetçi yıldız Fatih Terim'in ilk tercihi değil.

30 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayı giyerek kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Ancak Terim, listedeki diğer isimlerle anlaşılamaması durumunda Ekici'ye yönelebileceklerini yönetime iletti. (Fanatik)

 

Son Dakika | Galatasarayda gündem Mehmet Ekici Fatih Terim...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle