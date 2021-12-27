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Son Dakika: Galatasaray'da gündem golcü! Halil'e güven kalmadı, Luyindama ile yer açılacak...

#Galatasaray#Transfer#Vedat Muriqi

Galatasaray'da bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, Ocak ayı için forvet takviyesi istedi.

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Galatasaray, Diagne-Mohamed'in yokluğunda ilk 5 maçta takımı sırtlayacak forvet peşinde.

Kalçasında kırık tespit edilen Diagne'den sonra Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Mohamed sezonun ikinci yarısında oynanacak ilk 5 maçta (Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanya) yok.

Bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, ocak ayı için forvet takviyesi istedi. Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'dan Vedat Muriqi ve Beijing Guoan ile sözleşmesi bitecek olan Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor.

Kontenjanı dolu olan Galatasaray, golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.

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#Galatasaray#Transfer#Vedat Muriqi

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