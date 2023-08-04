Son Dakika: Galatasaray'da Gravenberch operasyonu! Bayern Münih ile görüşmeler başladı...

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Galatasaray'da gözler tamamen orta saha transferine çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, bir an önce önemli bir isimle orta sahadaki rotasyonu takviye etmek istiyor.

FRANSIZ BASININDAN FOFANA İDDİASI GELDİ

Orta arayışları doğrultusunda transfer gündemine neredeyse her gün yeni bir isim eklenen Galatasaray için bir iddia da Fransa’dan geldi. Gazetelere göre Sarı-Kırmızılılar, Monaco’nun yıldız oyuncusu Youssouf Fofana ile ilgileniyor.

25 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray ile Monaco temsilcilerinin görüştüğü, Sarı-Kırmızılılar’ın daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi.

ESAS HEDEF GRAVENBERCH!

Galatasaray'dan Gravenberch atağı... Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Bayern Münih’in 21 yaşındaki orta sahası için transfer görüşmelerine başladı.

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Alman devinin geçen yıl Ajax’tan 20 milyon Euro’ya transfer ettiği, şu sıralarda piyasa değeri 30 milyon Euro olarak değerlendirilen Hollandalı futbolcunun öncelikle bonservisiyle birlikte alınması planlanıyor.

Galatasaray Yönetimi, genç futbolcunun menajeriyle temasa geçmiş durumda. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

Aynı zamanda Bayern’le de masaya oturmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, çok yüksek bir bonservis talebi olması durumunda, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye koyacak.

YATIRIM GÖZÜYLE BAKIYORLAR

Bayern Münih’le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gravenberch, çoğunlukla 8 numara pozisyonunda oynasa da 1.90’lık boyu ve güçlü fiziğiyle zaman zaman 6 numarada da çok iyi performanslar ortaya koyabiliyor. Genç oyuncuyla ilgili yapılan değerlendirmede, maliyeti yüksek olsa bile çok kısa zamanda değerini 2-3 katına çıkarabileceği ve hem sahadaki seviyeyi artıracağı hem de Galatasaray’a daha da büyük paralar kazandıracağı düşünülüyor.

11'E GİRMEKTE ZORLANIYOR

Ajax altyapısında yetişen Ryan Gravenberch, ilk kez 18 yaşında Hollanda Milli Takımı’nın formasını giydi. 11 kez Milli Takım’da görev yapan ve 1 golü bulunan genç futbolcu, Bayern’de ise ilk 11’de yer bulmakta zorlanıyor.

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Buna rağmen birçok kez oyuna sonradan dahil edilen Hollandalı orta saha, geçen sezon 33 resmi maça çıktı, 937 dakika süre aldı. Bu dönemi 1 gol 1 asistle kapatan GRAVENBERCH’in düzenli oynayacağı bir takımda çok daha verimli olacağı tahmin ediliyor.