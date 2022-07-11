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Son Dakika: Galatasaray'da gözler Gueye-PSG zirvesinde! Transfer hamlesi...

#Transfer#Gueye#PSG
Son Dakika: Galatasarayda gözler Gueye-PSG zirvesinde Transfer hamlesi...
Ali Naci Küçük

Galatasaray, Idrissa Gueye-PSG arasında gerçekleşecek zirveyi bekliyor.

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Galatasaray'da orta saha için en güçlü adaylardan biri olan İdrissa Gueye bugünü kulübü Paris St. Germain ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

İzni sora eren Senegalli yıldız futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunmasına karşın bugünkü görüşmenin ardından Fransız ekibiyle yollarının ayrılması bekleniyor.

Galatasaray da bu zirvenin ardından 32 yaşındaki yıldız ismi bedelsiz almak üzere PSG ile masaya oturacak.

111: Idrissa Gueye’nin 3 sezonda Fransız ekibi PSG ile çıktığı resmi karşılaşma sayısı 111.

13: Senegalli futbolcunun Paris ekibiyle çıktığı maçlarda yaptığı gol katkısı (7 gol, 6 asist)

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