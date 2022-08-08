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Son Dakika: Galatasaray'da gizli sportif direktör Arda Turan! Erden Timur kararını verdi...

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#Galatasaray#Arda Turan#Erden Timur
Son Dakika: Galatasarayda gizli sportif direktör Arda Turan Erden Timur kararını verdi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 15:20

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Torreira ve Mertens'i ikna ederken perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı. Transferler sonrası deneyimli ismi kulüpteki görevi merak konusu haline geldi.

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Galatasaray'ın önceki gece İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptığı Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinin perde arkası ortaya çıktı. 1+1 yıllık anlaşma sağlanan Mertens ile 3+1 senelik imza atacak olan Torreira'yı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ikna etti.

İki oyuncu da görüşmelerde, takımın geçen sezonu 13. sırada bitirmesinin nedenlerini sordu. Lig ve Avrupa'da iki farklı takım olduğunu vurgulayan Timur, "Sizi istiyoruz çünkü şampiyon olacak bir kadro kuruyoruz ve sizden bu projeye inanmanızı istiyoruz. Şampiyonluk için lazımsınız'' sözleriyle ikna sürecinde başarılı oldu.

Cicaldau'nun (6.5 milyon Euro) daha düşük rakamına Arsenal'den Torreira'nın bonservisini alan Galatasaray, Uruguaylı ön libero için 6 milyon Euro ödeyecek.

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Sarı-kırmızılılar, Feghouli'nin 4 milyon Euro'yu bulan maaş bütçesini ise Mertens'e ayırdı ve Belçikalı yıldız da performans-başarı odaklı opsiyonlu sözleşmeyi kabul etti.

GİZLİ SPORTİF DİREKTÖR ARDA TURAN

Galatasaray Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün atandı ancak Abdülkerim Bardakcı başta olmak üzere transferleri Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bitirdi.

Timur; Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getirirken, perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı.

Sabah'ın haberine göre; G.Saray'la sözleşmesi biten ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Arda'yı, Erden Timur sportif direktör olarak görmek istiyor.

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#Galatasaray#Arda Turan#Erden Timur

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