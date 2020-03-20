MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da genel kurula 'Corona virüs' engeli
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da genel kurula 'Corona virüs' engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İSTANBUL (İHA) -
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da genel kurula 'Corona virüs' engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'da genel kurula 'Corona virüs' engeli
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, bu ay planladığı genel kurul toplantısını korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ertelendiğini açıkladı.

 Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'deki spor müsabakaları ertelenmişti. Galatasaray da bu ay yapmayı planladığı genel kurul toplantısını erteleme kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge uyarınca, derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının, geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Son Dakika | Galatasarayda genel kurula Corona virüs engeli

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle