Son dakika: Galatasaray'da Gedson Fernandes gelişmesi! Benfica...

Transferin kapanmasına saatler kala, Galatasaray cephesi Gedson Fernandes operasyonunda beklemeye geçti. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki Portekizli orta saha için son teklifi Benfica'ya sundu.

Fanatik'in haberine göre son gün(yarın) son dakikaya kadar, Benfica'nın vereceği cevap beklenecek. Portekiz'den müjdeli haber geldiği anda, genç yıldız Türkiye'ye getirilerek resmi işlemler başlatılacak.

Kulübe yakın kaynaklar, Benfica'nın son saatlerde bonservis inadının kırılacağını ve transferin gerçekleşme ihtimalinin daha da artacağını ifade ediyor. Fatih Terim'in kadro planlamasını Gedson Fernandes'in transfer ihtimali üzerine yaptığı da gelen haberler arasında.

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