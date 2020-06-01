Son Dakika | Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekip indirimi kabul etti!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Hürriyet'in 15 Mayıs 2020 tarihinde özel olarak “Galatasaray yıldızlarını hem ikna etti hem de şampiyonluğa motive etti” başlığı ile duyurduğu yüzde 15’lik indirim, sarı kırmızılılarda resmiyete döküldü. Salgının kulüplerin ekonomik yapısına verdiği zarardan ötürü birçok Avrupa devi gibi futbolcularından indirim talep eden Galatasaray’da kemer sıkma operasyonu resmileşti. Bu olağanüstü durum nedeniyle sadece yıldız oyuncular değil, sarı kırmızılı teknik heyet de ücretlerinde indirime gitti.

Fatih Terim: Bize de uygulanmalı

Sarı kırmızılı kulüpte 8 şampiyonluk olmak üzere tam 20 kupa kaldıran Fatih Terim de “Biz bir ekibiz” diyerek, olağanüstü durumlarda yalnız futbolcuların değil, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti. Terim, “Oyuncularımın ücretine ne şekilde uygulama yapılacak ise aynı prosedür bizlere de uygulanmalı” diyerek hiç konusunu dahi açmadan noktayı net şekilde koydu. Bu gelişmenin ardından Terim başta olmak üzere tüm teknik kadro da yıllık ücretlerinin yüzde 15 aşağı çekerken, oyuncu ismi gözetmeksizin herkesin ‘Feda’ demesiyle birlikte bu sıkıntılı süreçte kulüp bir nebze de olsa nefes aldı.

Maçlar öncesi ödeme dopingi

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın tamamında kulüplerin çoğu indirim talebinde bulunurken, sarı kırmızılılar 12 Haziran’da yeniden başlayacak lig öncesinde konuyu mutlu sonla noktalamayı başardı. Bu operasyon ile birlikte sarı kırmızılılarda vergiler hariç 60 milyon Euro düzeyinde olan takım maliyeti de bu sezon için 51 milyon Euro düzeyine gerilemiş oldu. Ayrıca yönetim de lig başlamadan önce haziran ayının ilk haftasında futbolcularına ödeme yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Futbolculara maaş dopingi yapılarak sezona moralli şekilde giriş yapmaları hedefliyor.